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Расчет доставки - сервиса доставки «5Post»
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Как отправить посылку

Зарегистрируйте посылку в личном кабинете
Упакуйте посылку правильно, согласно требованиям
Отправьте посылку в удобной для вас точке
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Как получить посылку

Дождитесь уведомления с кодом получения посылки
Выберите удобное для вас время для получения
Заберите вашу посылку в точке выдачи
Инструкция

Часто задаваемые вопросы

С правилами отправки посылок через постаматы или кассы в магазинах «Пятёрочка»

и «Перекрёсток» можно ознакомиться тут.

С правилами упаковки посылок можно ознакомиться тут.

Некоторые товары запрещено пересылать законодательством Российской Федерации.

Ознакомьтесь со списком товаров, запрещенных для перевозки.

ООО «ФАЙВ ПОСТ» не несет ответственности за то, что в отправлении могут оказаться товары или

предметы, запрещенные к пересылке.

Если постамат перестал работать или не распечатал вам этикетку, подойдите к администратору магазина и

сообщите, что вы хотели бы отправить посылку, но не смогли это сделать из-за неполадок в постамате.

Администратор магазина примет ваш возврат.

Если при вводе кода ячейка постамата не открылась, свяжитесь с сотрудником службы

клиентского сервиса по телефонам:


8-495-935-88-00 (звонок для Москвы и Московской области )

8-800-100-05-05 (звонок для регионов)


Мы сделаем все возможное, чтобы вы смогли разместить свою посылку в постамате.

  1. В Личном кабинете на сайте www.fivepost.ru или в мобильном приложении 5Post оформите обращение.

  2. Опишите вашу проблему, прикрепите фотографии посылки, подтверждающие повреждение, и укажите сумму, которую требуете к возмещению.

  3. По вашему обращению Вам будет направлена ссылка на завершение оформления претензии.

  4. Претензия будет рассмотрена в течение 10 календарных дней.

*Оформление претензии доступно только для Отправителей.