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Как отправить посылку
Как получить посылку
Часто задаваемые вопросы
С правилами отправки посылок через постаматы или кассы в магазинах «Пятёрочка»
и «Перекрёсток» можно ознакомиться тут.
Некоторые товары запрещено пересылать законодательством Российской Федерации.
Ознакомьтесь со списком товаров, запрещенных для перевозки.
ООО «ФАЙВ ПОСТ» не несет ответственности за то, что в отправлении могут оказаться товары или
предметы, запрещенные к пересылке.
Если постамат перестал работать или не распечатал вам этикетку, подойдите к администратору магазина и
сообщите, что вы хотели бы отправить посылку, но не смогли это сделать из-за неполадок в постамате.
Администратор магазина примет ваш возврат.
Если при вводе кода ячейка постамата не открылась, свяжитесь с сотрудником службы
клиентского сервиса по телефонам:
8-495-935-88-00 (звонок для Москвы и Московской области )
8-800-100-05-05 (звонок для регионов)
Мы сделаем все возможное, чтобы вы смогли разместить свою посылку в постамате.
В Личном кабинете на сайте www.fivepost.ru или в мобильном приложении 5Post оформите обращение.
Опишите вашу проблему, прикрепите фотографии посылки, подтверждающие повреждение, и укажите сумму, которую требуете к возмещению.
По вашему обращению Вам будет направлена ссылка на завершение оформления претензии.
Претензия будет рассмотрена в течение 10 календарных дней.
*Оформление претензии доступно только для Отправителей.